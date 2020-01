KISI Musical in Hohenems

Am Sonntag, dem 9. Februar 2020, um 19 Uhr kommt KISI Vorarlberg nach Hohenems! Auch diesmal erwartet die Besucher wieder eine fröhliche und begeisterte Truppe, die es versteht, die frohe Botschaft zeitgemäß und lebendig zu vermitteln.

In der Pfarrkirche St. Konrad werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Musical „Die Prophetin Hanna“ aufführen – ein faszinierendes Musical, das auf unkomplizierte Weise Einblick in die jüdische Kultur gibt und in einer mitreißenden Mischung aus Gesang, Tanz und Schauspiel vom Warten auf den Messias erzählt.