Kirk Furey ist neuer Cheftrainer des KAC

Österreichs Eishockey-Rekordmeister KAC ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Langzeitcoach Petri Matikainen in der eigenen Organisation fündig geworden. Kirk Furey ist der neue Cheftrainer der Klagenfurter und führt ein fast komplett neues Trainerteam an, gab der Club am Mittwoch bekannt. Der längst in Klagenfurt heimisch gewordene Kanadier geht in seine 17. Saison mit dem KAC.

Furey ist mit 488 Ligaspielen Rekord-Legionär der Rotjacken. Er war nach seinem Wechsel auf die Trainerbank 2015 als Co-Trainer der Kampfmannschaft, Cheftrainer der U18 und des Futur Teams in der AHL tätig und betreute zu Jahreswechsel auch Österreichs U20-Nationalteam bei der A-WM.

Fury folgt auf Matikainen, der in seiner Amtszeit von 2018 bis 2023 den KAC zu zwei Meistertiteln geführt hat. Als Assistant Coach steht ihm wie zuletzt schon beim AHL-Farmteam der US-Amerikaner David Fischer, Kapitän der Meistermannschaft von 2019, zur Seite.