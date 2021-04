Kirchplatz wird zur Fußgängerzone – Stadtentwicklung geht weiter

Im Zuge der attraktiven Neugestaltung des Platzes wird der Durchzugsverkehr in der Hohenemser Innenstadt weiter reduziert und somit der nächste Schritt der positiven Stadtentwicklung gesetzt.

Diese Maßnahmen sorgen für eine Attraktivierung des Platzes und laden hier und auch im Bereich der oberen Marktstraße zum Flanieren, Einkaufen und gemütlichen Aufenthalt im Herzen der Stadt ein, vergleichbar wie es bereits im Jüdischen Viertel möglich ist. Der motorisierte Verkehr wird durch die Maßnahmen verstärkt auf die bestehenden Hauptachsen gelenkt; dennoch bleiben die Geschäfte in der Innenstadt auch weiterhin per KFZ zugänglich. Letztlich bedeutet dies auch weniger Emissionen und erhöhte Sicherheit, insbesondere auch im Bereich vor der Volksschule.

Bürgermeister Dieter Egger freut sich über den in der Stadtvertretung am 6. April 2021 mit 24:12 Stimmen mehrheitlich gefassten Beschluss zur Umsetzung (Gegenstimmen: 7 ÖVP, 4 Ems isch üsr, 1 Steinbruch-Gegner): „Mit der Neugestaltung des Kirchplatzes wird nun das gesamte Zentrum von Hohenems zu einer in sich stimmigen Begegnungszone, die ganz auf ‚Begegnung‘ abgestimmt ist. In den nächsten Jahren wird dann auch der Schlossplatz umgestaltet. Zusätzlich mit der Entwicklung des Rosenthalareals, die zügig voranschreitet, erhalten wir eine der schönsten Innenstädte Vorarlbergs.“