Kirchliche Feiertage: Österreich an der Spitze

Mit aktuell insgesamt 13 gesetzlichen Feiertagen befindet sich Österreich derzeit im europäischen Mittelfeld. Spitzenreiter sind dieses Jahr die Slowakei und Bulgarien. Bei den kirchlichen Feiertagen sieht das Ranking etwas anders aus.

Mariä Himmelfahrt steht vor der Tür – und viele Arbeitnehmer dürften angesichts der Temperaturen von einem verlängerten Wochenende träumen. 13 gesetzliche Feiertage stehen den Österreichern 2018 zu, wie “Agenda Austria” aufführt. Davon sind 10 kirchliche, und drei gesetzliche zu verzeichnen. Die europäische Top-Position wird von der Slowakei und Bulgarien besetzt: Hier stehen 15 gesetzliche Feiertage zu Buche. In der Slowakei sind davon neun kirchliche, in Bulgarien sieben.

In der Vergangenheit wurden immer wieder Diskussionen über einen weiteren Feiertag in Österreich laut: Es stellte sich die Frage, ob mit dem Karfreitag ein weiterer Feiertag eingeführt wird. Strikt gegen das Vorhaben ist die Wirtschaftskammer: Das Land sei in Bezug auf Feiertage “bereits an der Spitze”.