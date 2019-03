Kircher fordert vom Volkstheater-Eigentümer mehr Engagement

In der Causa Volkstheater hat sich am Freitag Bundestheater-Holding-Chef Christian Kircher zu Wort gemeldet. Er begrüße, dass bisher in der Frage der Finanzierung des Hauses ein gute Gesprächsbasis zwischen Bund und Stadt Wien geherrscht habe, "was mich in der Sache verwundert, ist jedoch, dass der Eigentümer dabei vollkommen außen vor gehalten wird", sagte Kircher zur APA.

Eigentümer des Theaters ist über die Volkstheater-Privatstiftung der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB). Dass der Betrieb von den Subventionsgebern finanziert werde, sei richtig, würde sich der Eigentümer jedoch bei der Sanierung (die Bund und Wien mit jeweils bis zu 12 Mio. Euro und das Volkstheater mit 3,3 Mio. Eigenmitteln tragen) engagieren, “täten sich Bund und Stadt leichter”. Auf einen zusätzlichen jährlichen Finanzierungsbedarf von 3 Mio. Euro hatte die Findungskommission die Summe beziffert, die erforderlich sei, um jene “schlüssigen und überzeugenden Konzepte” (so die Kommission in ihrem Protokoll), die im Bewerbungsprozess vorgelegt worden seien, tatsächlich umsetzen zu können.

Dass die Kommission – zu der auch Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann gehört – nach Anhörung von neun der 72 Einreicher gar keinen Kandidaten für die Nachfolge von Direktorin Anna Badora vorgeschlagen habe, “verstehe ich nicht ganz”, sagte Kircher. Dass es, um in der ersten Liga mitspielen zu können, deutlich mehr Betriebsbudget brauche, sei allen in der Branche lange bekannt. Gebe es dafür nicht genügend Mittel, müsse man eben nach einem Konzept suchen, das mit dem vorhandenen Budget eine spezielle Programmatik oder Zielgruppe abdecken könne.

Ein eben solches Konzept abgegeben zu haben, nimmt das fünfköpfige “Team Tania Golden” (Tania Golden, Michaela Hurdes-Galli, Susanne Höhne, Shlomit Butbul und Vanessa Payer Kumar) für sich in Anspruch. Man habe gestern “mit sehr großer Verwunderung” zur Kenntnis genommen, “dass Ihre Entscheidung für oder gegen Bewerber*innen, bzw. das momentane Aussetzen des Findungsprozesses allen beteiligten Einzelpersonen und Gruppen, die nicht zum Hearing geladen waren, via Presse und Radio ausgerichtet wurde”, kritisiert das Team in einem Brief, der an Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), den Volkstheater-Stiftungsvorstand und die Jury gerichtet ist. “Es erschiene uns als das einfachste Gebot selbstverständlicher Höflichkeit gegenüber den Bewerber*innen und als Zeichen des Respekts für ihre Arbeit und ihre wertvollen Ideenbeiträge, all diesen Personen die Entscheidung der Kommission vorab zumindest durch ein kurzes Schreiben mitzuteilen.”

In seinem 29-seitigen Konzept hatte das Team “eine tiefgreifende strukturelle Erneuerung” vorgeschlagen. “Es könnte ein richtiges Volkstheater für Wien werden, das heißt, für alle Publikumsschichten dieser Stadt zugänglich und auch für die Kreativen eine Institution mit klaren Grundsätzen.” Einerseits wird darin eine Öffnung gegenüber der freien Szene angestrebt, andererseits ein “Spagat von ‘Brecht bis Niavarani’, von modernem Boulevard bis zu Avantgarde” vorgeschlagen. “Dem Bedürfnis nach traditionellen Formen und bekannten Darsteller*innen wird entsprochen -, aber auch der Blick auf noch Unbekanntes geöffnet.”

Damit habe man auf die im Vorfeld ausgesandten Signale der Ermutigung reagiert, müsse aber nun staunend erfahren, “dass der Personenkreis (der Bewerber, Anm.) nicht ganz der war, der erwartet wurde”, halten Tania Golden und ihre Mitstreiterinnen in ihrem der APA vorliegenden Brief fest. “Wenn man die Ausschreibung liest, die von einer Neupositionierung und einer Öffnung für die freie Szene spricht, scheint uns das nicht zu korrelieren. Und es stellt sich die Frage: Worum geht es eigentlich wirklich?”