Kirchenräume neu erleben

Seit diesem Sommer bietet Gabriele Klammer Führungen auf den Spuren des Heiligen Karl Borromäus in der Hohenemser Pfarrkirche St. Karl an, das nächste Mal am Freitag, dem 6. Dezember 2019, um 15 Uhr.

Neben der umfassenden Geschichte unserer Pfarrkirche behandelt die ausgebildete und zertifizierte Kirchenraum- und Religionspädagogin auch die Themen Theologie, generelle kirchliche Abläufe (Liturgie) und bietet für Interessenten aller Altersgruppen spezielle Führungen durch das Gotteshaus an. Treffpunkt ist vor der Pfarrkirche St. Karl, die Teilnahme ist kostenlos. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum Vortag im Tourismusbüro, Tel. 05576/42780 oder E-Mail tourismus@hohenems.at, an.

Unser Tipp