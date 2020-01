Kirchenkritiker Adolf Holl ist tot

Der unkonventionelle Theologe und Kirchenrebell Adolf Holl ist tot. Laut "Presse" und "Kleine Zeitung" starb er Donnerstagfrüh nach längerer Krankheit im Alter von 89 Jahren im 19. Bezirk in Wien, der Residenz Verlag bestätigte sein Ableben. Holl wurde 1976 als katholischer Priester und Universitätslehrer suspendiert. Bekannt wurde er auch als Diskussionsleiter im "Club 2" des ORF.

Holl wurde am 13. Mai 1930 in Wien geboren, wo er auch Theologie und Philosophie studierte. Von 1954 bis 1973 war er Kaplan und Religionslehrer in der Wiener Pfarre Neulerchenfeld, ab 1963 Dozent an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. "Eigentlich müssten Sie eine neue Kirche gründen", mit diesen Worten suspendierte Kardinal Franz König 1976 den auffälligen Seelsorger vom Priesteramt.