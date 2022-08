King Gizzard & The Lizzard brechen Tour ab

Die australische Psychedelic-Rockband King Gizzard & The Lizzard muss ihre laufende Tournee canceln. Betroffen davon ist auch das für heute, Sonntag, angesetzte Konzert in der Wiener Arena. Der Grund ist die Morbus-Crohn-Erkrankung von Leadsänger Stu Mackenzie, über die der 31-Jährige nun erstmals in der Öffentlichkeit spricht.

"Ich habe meinen Kampf mit Morbus Crohn nie öffentlich gemacht - ich denke, ich wollte nicht darüber definiert werden. Und vielleicht werde ich nicht darüber definiert, aber ich werde mit Sicherheit davon beherrscht", schreibt Mackenzie in einer Stellungnahme zur Konzertabsage.

"Im vergangenen Jahrzehnt habe ich mit meiner Morbus-Crohn-Erkrankung zu leben gelernt. Es ist ein Wunder, dass wir keine Auftritte in der Vergangenheit absagen mussten. Aber jetzt bin ich in wirklich schlechtem Zustand und muss nach Hause, um mich in Behandlung zu begeben."

