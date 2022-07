Kindeswohl-Kommission vermisst Fortschritte

Die Kindeswohlkommission - die vor allem den Stellenwert von Kinderrechten im Bereich Asyl- und Bleiberecht untersucht hat - legte vor einem Jahr ihren Abschlussbericht vor. Viele darin enthaltenen Empfehlungen sind aber noch immer nicht umgesetzt, wie die Vorsitzende der Kommission, die frühere OGH-Präsidentin Irmgard Griss, am Mittwoch beklagte. Griss ist nun Teil des von ihr und einigen Mitgliedern gegründeten Bündnisses "Gemeinsam für Kinderrechte".

Das Berichts-Jahresjubiläum ist für deren Proponenten offenbar kein großer Grund zum Feiern. Denn tatsächlich realisiert wurde wenig, wie Griss in einer Pressekonferenz erläuterte. Und auch bei den umgesetzten Forderungen handle es sich großteils um "Unterpunkte", befand sie. Manches ist laut Griss auch nicht in der gewünschten Form Wirklichkeit geworden - etwa die Schulungen für Richterinnen und Richter.

Anderes sorgt hingegen für wenig Begeisterung. So wurde etwa gefordert, dass das Kindeswohl eine wesentlichere Rolle in der Asylgesetzgebung erhalten solle. Hier kenne sie jedoch keine entsprechenden Initiativen: "Mir ist nichts bekannt." Auch in der Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge würden Lücken klaffen - da es diese ab dem ersten Tag aktuell nur in Tirol gebe. Gespräche über eine bundesweite Lösung würden stocken.