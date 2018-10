Kinderuni startete neues Studienjahr

Für die Nachwuchsstudenten stand die erste Vorlesung auf dem Programm.

Dornbirn Für alle Kinder, die gerne einmal in den Studentenalltag schnuppern wollen, bietet die Kinderuni auch in diesem Jahr wieder ein interessantes Programm. Start in das neue Studienjahr war in der vergangenen Woche mit der ersten Vorlesung an der FH Vorarlberg.

Wie klug ist unser Zuhause?

Im ersten Studiennachmittag der Kinderuni an der FH Vorarlberg war der Hörsaal wieder bis auf den letzten Platz gefüllt und gemeinsam mit Referentin Karin Thea Trommelschläger blickten die Kinder auf den modernen Begriff des „Smart Home“. Unter reger Teilnahme der „Nachwuchsstudenten“ ging es an diesem Nachmittag darum, wie klug unser Zuhause ist und wie die ganzen Hilfsmittel, wie Bewegungsmelder, Alarmanlagen, Windsensoren oder Roboterrasenmäher funktionieren. In der gemeinsamen Diskussion fand man dann auch heraus, dass jedes Zuhause über den ein oder anderen „Helfer“ und Computer verfügt, der das Leben vereinfacht. Nach der Vorlesung gab es für die Kinder noch eine Stärkung und anschließend machten sich diese in der eigenen Wohnung auf die Suche nach den intelligenten Helfern des Alltags.

Interessantes Programm im Herbstsemester