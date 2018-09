Kinderuni lädt zum Wintersemester

Nach der Sommerpause startet auch die Kinderuni Vorarlberg mit sechs Vorlesungen ins Wintersemester 2018.

Auch im anstehenden Wintersemester haben die Verantwortlichen der Fachhochschule ein interessantes Programm für alle Kinder zusammen gestellt. Die erste Vorlesung findet dazu am 3. Oktober statt und es geht um das Thema „Intelligentes Wohnen – ist unser Zuhause auch klug?“. Anmeldungen sind dazu ab dem 13. September um 13 Uhr möglich und erforderlich. In weiterer Folge gehen die Vorlesungen im ersten Semester unter anderem der Frage nach ob Musik und Sport in Harmonie sind, es gibt einen Einblick in die Ideenwerkstatt für Superhelden und es wird auch mit Strom, Wasser und Luft experimentiert.