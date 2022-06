Kinderträume werden wahr

Der Verein Weihnachtsengel feiert sein zehnjähriges Bestehen und veranstaltet dazu eine außergewöhnliche Feier.

Dornbirn „Es wird ein Tag, an dem Kinderherzen höherschlagen werden“, versichert Weihnachtsengel-Chefin Sandra Antoniazzi mit einem geheimnisvollen Lächeln. Der Tag soll eine kleine Wiedergutmachung für die vergangenen zweieinhalb Jahre sein, bei denen die Kinder auf viel verzichten mussten. „Wir möchten unser zehnjähriges Bestehen am Samstag, den 3. September feiern und den Kindern ihren ganz persönlichen Traum erfüllen“, sagt sie. Mitmachen kann jedes Kind, die Anmeldung für die Veranstaltung läuft bereits. Im Zuge dessen werden die Wünsche bei den Weihnachtsengeln deponiert.

„Jedes Kind, das sich anmeldet, darf uns seinen Traum verraten“, so Antoniazzi. Über die Homepage der Weihnachtsengel ist dies möglich. „Kinder dürfen Träume haben und die sollen auch in Erfüllung gehen“, sagt sie. Der Verein Weihnachtsengel macht es sich zur Aufgabe am 3. September den Kindern eine Freude zu bereiten. Jedes Kind erhält bei der Feier eine Tasche mit seinem persönlichen Spielepass für die Teilnahme am Kinderprogramm, einen Wunsch-Luftballon sowie zwei Essens- und einen Getränke-Bon. „Wir haben bereits rund 100 Anmeldungen, aber wir wollen noch viel mehr“, sagt sie. „Wir freuen uns über jeden Wunsch, den wir als Verein erfüllen können“, so Antoniazzi. Und das kann von einem Lego, über Malstifte bis hin zu einem Scooter sein. „Alles ist möglich. Wir wollen den Tag unbeschwert feiern. Jedes Kind darf sich bei uns melden.“

Kinder haben Träume. Und Träume werden wahr. Das ist das Motto der Weihnachtsengel-Feier in der Emma und Eugen Arena in Dornbirn Haselstauden. Die Kinderlieder-Sängerin Ingrid Hofer unterstützt die Weihnachtsengel mit einer eigens komponierten Hymne. „Ich finde es großartig, welchen Einsatz die Weihnachtsengel für die Kinder haben und habe deshalb gerne für sie ein Lied geschrieben“, sagt Ingrid Hofer.

Das Fest der Freude, wie die Weihnachtsengel ihre Feier nennen, bietet für Kinder viele Attraktionen. So wird es unter anderem einen XXL-Fußball geben, bei dem die Kinder in den Ball steigen können, Fahrzeugparcours werden aufgebaut, eine Hula-Hoop-Künstlerin wird den Kindern Tricks verraten, es wird ein Wasserzielschießen mit der Feuerwehr geben, eine Pferdekutsche wird kommen und es warten noch viele weitere lustige Spiele auf die Kinder. Auch für die Erwachsenen gibt es ein Programm. „Wir haben drei Bands organisiert, die uns unterhalten werden und die Dance Art School wird etwas vortanzen“, verrät Antoniazzi. Selbstverständlich wird das Fest auch bewirtet. „Jede Limo und jedes Essen kommt dabei dem Weihnachtsengel zugute.“ Drei Wünsche von Kindern werden direkt beim Fest erfüllt und überreicht. Alle anderen Wünsche schicken sie per Luftballon in die Welt hinaus. „Jeder einzelne der einen solchen Wunsch bei sich im Garten findet, darf sich bei uns melden und wenn er mag, diesen auch erfüllen.“ Die Weihnachtsengel finanzieren das Charity Event im Vorfeld und sind somit auf Sponsoren angewiesen, die den Verein in ihrem Vorhaben unterstützen wollen. „An diesem Tag fokussieren wir uns ganz auf das was wichtig ist: unsere Kinder“, fügt sie hinzu. Bvs