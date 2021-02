Kindertheater, live aus der Kammgarn – Herbert und Mimi: Kraut und Ruibn

VOL.AT präsentiert heute Nachmittag ein herzhaft komisches Clown-Theater für Kinder ab drei Jahren: Live ab 15 Uhr!

Bei Herbert und Mimi ist großer Putztag angesagt. Von oben bis unten und von hinten bis vorne soll alles blitzeblank sauber sein! Also, rauf in den Dachboden und Action! Aber die beiden haben nicht damit gerechnet, dass sie beim Saubermachen auf alte und neue „Geister“ stoßen, mit denen sie sich dann rumschlagen müssen. Was liegen bleibt ist der Plan vom sauber machen! Na, macht nichts. Morgen ist ein neuer Tag … Kraut und Ruibn, ein Sammelsurium aus bewährten alten und schönen neuen Clownnummern.