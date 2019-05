Kinderschutzzentren wünschen sich mehr Ressourcen

Kritisch wird das Gewaltschutzpaket der Regierung vonseiten der Kinderschutzzentren gesehen. "Das, was wir uns wünschen, sind mehr Ressourcen", betonte Adele Lassenberger, Vorsitzende des Bundesverbandes Österreichischer Kinderschutzzentren. "Das Paket betrifft Gericht und Polizei, insofern haben wir relativ wenig davon."

“Aus polizeilich-gerichtlicher Sicht gibt es Neuerungen, gegen die man nichts haben kann. Da wir vom Kinderschutz aber jenseits der Strafverfolgung mit Familien, in denen es Gewalt gibt, arbeiten, hat das wenig Auswirkungen auf uns”, erklärte Lassenberger, die auch Mitglied der “Task Force Strafrecht” von Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) war. “Dass es wenige Anzeigen in dem Bereich gibt, gerade wenn es gegen Kinder geht, ist bekannt. Da gibt es Überlegungen zur Verbesserung. Aber das geht an unseren Konzepten im Kinderschutz vorbei, weil wir mit den Familien daran arbeiten, dass Gewalt aufhört, dass Verantwortung übernommen wird. Es ist auch ein Unterschied, ob das in der eigenen Familie passiert oder nicht. Kinder und Jugendliche wollen, dass der Täter die Gewalt zugibt, aber nicht, dass er ins Gefängnis geht.” 80 Prozent der Fälle würden sich jenseits des Gerichtes abspielen, insofern habe man nicht so viel davon.