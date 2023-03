Kinderschutzkonzept für Filmbranche in Arbeit

Als Konsequenz aus dem Verfahren gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister wegen des Besitzes großer Mengen von Bildern mit Kindesmissbrauch haben Branchenvertreter, Sozialpartner, Experten und Förderinstitutionen eine Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Kinderschutzkonzepts für den österreichischen Film gegründet. Eine der Produzentinnen des vom "Fall Teichtmeister" betroffenen Films "Corsage", Johanna Scherz, skizzierte die Initiative am Sonntag im Rahmen der Diagonale.

Ziel der Arbeitsgruppe sei es, ein "Dokument mit praktikablen Regeln zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Übergriffen" für die Filmbranche zu erarbeiten, so Scherz bei der Präsentation des Vorhabens, das unmittelbar vor dem Screening von Marie Kreutzers Film im Grazer Annenhof-Kino stattfand. Dabei gehe es sowohl um präventive Maßnahmen, als auch um solche, die zu treffen seien, wenn es bereits zu einem Übergriff gekommen ist. Bereits am Montag starte eine Online-Umfrage in der gesamten Filmbranche in Österreich, im Rahmen derer eine Risiko-Analyse erstellt werden soll.