Kinderschutz: Expertinnen gegen legistischen "Schnellschuss"

Nachdem sich Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) für ein generelles Berufs- und Tätigkeitsverbot für wegen Kindesmissbrauchs Vorbestrafte in der Kinder- und Jugendarbeit ausgesprochen haben und ein entsprechender Gesetzesentwurf angekündigt wurde, warnt der Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren vor einem legistischen "Schnellschuss". Vielmehr sei ein "besonnenes, konzentriertes Vorgehen" gefragt.

Der Vorstoß der Politik in Richtung Verbesserungen im Kinderschutz und Stärkung der Ressourcen sei sehr zu begrüßen, betonte Geschäftsführerin Martina Wolf. Allerdings bedürfe es dafür mehr als strafrechtlicher Veränderungen. Benötigt werde ein nachhaltig wirksames, bundesweit geltendes Kinderschutzpaket, das sowohl präventive Maßnahmen beinhaltet als auch den Ausbau der Intervention und Vernetzung zum Ziel hat.

Die Kinderschutzzentren bekräftigten am Donnerstag ein bundesweites Kinderschutzgesetz. "Und wenn man den Kinderschutz wieder auf Bundesebene hebt, sollten Expertinnen und Experten in die Gesetzwerdung eingebunden werden. So oft werden Gesetze ja nicht geändert. Daher sollte dabei nicht gehudelt werden", meinte Wolf im Gespräch mit der APA. Ein allfälliger Gesetzesentwurf "gehört mit den Expertinnen und Experten abgestimmt", hielt sie fest.