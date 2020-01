Kindergrundsicherung "hochwirksam" gegen Kinderarmut

Die Volkshilfe hat die Kindergrundsicherung in die Praxis gebracht. Die Organisation unterstützt 23 armutsbetroffene Kinder mit der von ihr wiederholt geforderten Zuwendung. Start war im Jänner 2019, die Laufzeit des Projekts beträgt zwei Jahre. Die ersten Ergebnisse zeigen: "Kindergrundsicherung hat eine unglaubliche Wirkungsmacht", berichtete Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger am Montag.

In jedem Bundesland wurde eine Familie in das Projekt der Volkshilfe aufgenommen, erzählte Fenninger. Das jüngste Kind ist ein Jahr alt, das älteste 16 Jahre. Die Familien wurden auf Basis von Faktoren ausgewählt, die häufig zu Kinderarmut führen. So sind zum Beispiel fünf alleinerziehende Mütter und zwei alleinerziehende Väter im Programm. Jedes Kind erhält pro Monat durchschnittlich eine Unterstützung von 320 Euro, gestaffelt nach Haushaltseinkommen. Durch diese Mittel sollen die materielle Versorgung, Bildungschancen, soziale Teilhabe und gesundheitliche Entwicklung der Kinder sichergestellt werden.