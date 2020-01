Kindergartenanmeldung 2020/2021

Die Stadt Hohenems lädt alle Eltern, deren Kinder bis zum 31. August 2020 das dritte bzw. vierte Lebensjahr vollenden werden, zur Anmeldung herzlich ein.

Neben unseren Regelgruppen gibt es in Hohenems Ganztagesgruppen im Senecura Sozialzentrum Herrenried, im Kindergarten Markt, im Kindergarten Herrenried und im Kindergarten Hellbrunnenstraße. In der Kleinkindbetreuung bietet die „Villa Sonnenschein“ eine Ganztagesbetreuung an.