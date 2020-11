Kindergarten und Covid-19: "Wünschen uns Einsicht und Wertschätzung"

Vorarlberger Kindergartenpädagogen fühlen sich im Stich gelassen. Die younion_Vorarlberg drängt auf regelmäßige Testungen im elementarpädagogischen Bereich.

"Gruppen möglichst klein halten"

Allerdings gibt es in der Umsetzung einige Unklarheiten, wie eine Kindergartenpädagogin aus dem Unterland, die anonym bleiben möchte, erzählt. "Es gibt derzeit einfach keine einheitlichen Regelungen für die Kindergärten, sei es in Bezug auf die Maskenpflicht oder wer seine Kinder in die Betreuung bringen 'darf'." Dies würde für eine negative Stimmung unter den Angestellten führen. Denn prinzipiell dürfen aktuell alle Eltern ihre Sprösslinge bringen. Vor allem für berufstätige Eltern sei dies besonders wichtig. "Momentan benötigen aber scheinbar viel mehr Eltern einen Betreuungsplatz für ihr Kind, als noch im ersten Lockdown. Unsere Vorgabe ist jedoch, unsere Gruppen möglichst klein zu halten, um Covid-Ansteckungen zu vermeiden", erzählt die Angestellte eines Kindergartens.

Tests gefordert: Pädagogen sind immer nur K2-Personen

"Alltag für Kinder besonders wichtig"

"Für Kinder ist ein Alltag bzw. eine Regelmäßigkeit besonders wichtig in dieser schweren Zeit. Durch die Einschränkungen, die der Lockdown mit sich bringt, gibt es den gewohnten Kindergarten-Alltag so nicht mehr. Der Bildungsbereich 'Bewegung und Gesundheit' ist etwa stark eingeschränkt. Sprich Bewegung und hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie etwa das Backen, fällt derzeit komplett weg. Immer wieder wird gesagt, dass die Gefahr nicht von Kindern ausgehen würde und kaum ein Kind an Covid-19 erkrankt - und trotzdem weiß man von vielen Kindergärten in Vorarlberg, die Covid-Fälle aufweisen", so die Kindergartenpädagogin. Natürlich sei auch das Kindergartenpersonal vor einer Infektion nicht ausgenommen, so Landesvorsitzender Kelterer: "Zumal sich die angedachten 'theoretischen' Maßnahmen in der Praxis nur schwer umsetzen lassen. Wie etwa Abstand halten, Masken tragen, keine Gruppen durchmischen, keine Testung der Kontaktpersonen usw."