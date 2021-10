Kindergarten-Milliarde: Wusste Wallner davon?

Eine Milliarde Euro für Kinder und Familien wurde ÖVP-Machtspielen geopfert.

SPÖ will es wissen

Die SPÖ hat sich immer schon für eine gut ausgebaute Kinderbetreuung eingesetzt. Sie will es jetzt wissen: Welcher Schaden entstand für Vorarlberger Kinder und Familien durch das Verhindern dieser „Kindergarten-Milliarde“? Diese und andere Fragen richtet SPÖ-Familiensprecherin Manuela Auer in Form einer Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner.