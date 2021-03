Kindergarten-Küken sind geschlüpft

Die Fraxner Regenbogenkinder widmen sich spannenden Kükenbrutprojekt

Fraxern. „Vom Ei zum Küken“, so lautet der offizielle Titel des Langzeitprojekts des Bewegungskindergartens Fraxern. Über insgesamt 21 Tage – um die Wartezeit für die Kinder zu versinnbildlichen wurden dazu extra 21 Papiereier aufgehängt – wurden mehrere befruchtete Eier in Brutapparate gelegt und während der drei Wochen natürlich sorgsam gepflegt, aber zudem intensiv beobachtet und studiert. Mittels einer Lampe konnten die Kinder die Veränderungen in den Eiern und somit das Wachstum der Küken verfolgen. Parallel dazu liefen die Vorbereitungen um den frischgeschlüpften Küken für ihre Zeit im Kindergarten ein gemütliches, sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Auch ansonsten drehte sich der Alltag des Fraxner Nachwuchses nahezu vollständig um das Thema Ostern, Eier und Hühner und es wurde dazu eifrig gebastelt, gemalt, gelesen und gespielt.