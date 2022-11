Kindergärten Markt und Witzke legen Blühflächen für Bienen und Insekten an

Zusammen mit den Kindern und Betreuern der Kindergärten Markt und Witzke legte Landschaftsplanerin und Naturgartenfachfrau Simone König zwei Blühflächen mit heimischen Pflanzen an.

Am Spielgelände des Kindergarten Markts mussten die Kinder mit aller Kraft graben, denn es kamen viele Steine zum Vorschein. Gesetzt wurde eine Weide und ein Kornelkirschenstrauch, heimische Blumen wie Glockenblumen, Malven, Königskerze und wilder Oregano wurden gesät und für die erste Blüte im Frühling Wildtulpen, Krokusse und Traubenhyazinthen in den Boden vergraben.

In der Witzkestraße wurde ein Blühstreifen am öffentlichen Spielplatz angelegt. Hier war der Boden schon fein gefräst und die Kinder brachten die Wildblumensamen aus. Auch hier kamen Blumenzwiebeln für die ersten Blüten im Frühling in die Erde.