Kinderbuch über Vorarlberger Landesdichter Felder erschienen

Über den Vorarlberger Landesdichter Franz Michael Felder (1839-1869) gibt es nun ein Kinderbuch. Unter dem Titel "Ich war ein unruhiger Kopf" erzählt Autor Heinz Janisch aus dem Leben des Bregenzerwälder Schriftstellers, Bauern und Sozialreformers. Die Illustrationen zu dem 64-seitigen Bilderbuch schuf die Bregenzerwälder Illustratorin Sophia Weinmann. Man wolle damit das Werk Felders für kommende Generationen lebendig halten, so Walter Fink vom Felder-Verein am Freitag.

Der in Wien und im Burgenland lebende Janisch, 2023 unter anderem ausgezeichnet mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis, beschreibt in dem im NordSüd Verlag Zürich erschienenen Werk aus der Ich-Perspektive die Welt, in der Franz Michael Felder lebte. Janisch taucht ein in das bewegte Leben Felders, das von Schicksalsschlägen, der Liebe zu Natur und Literatur sowie dem Drang nach Veränderung geprägt war.