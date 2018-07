Kinderbetreuung: Sechs Länder kritisieren Mittelkürzung

Sechs Bundesländer kritisieren gemeinsam die Kürzung der ihnen vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für die Kinderbetreuung. Die drei ÖVP-dominierten Länder Niederösterreich, Salzburg und Tirol haben sich der vom Burgenland - das aktuell den Landeshauptleutekonferenz-Vorsitz hat - initiierten gemeinsamen Stellungnahme zum Bundesvorschlag nicht angeschlossen.

Niederösterreichs Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) begründete dies in einer Stellungnahme gegenüber der APA damit, dass angesichts laufender Verhandlungen “Polemik nicht am Platz” sei.

Denn die in einem Entwurf vorgelegten Pläne des Bundes hätten gleichzeitig einen weitaus höheren Verwaltungsaufwand, mehr Anforderungen an das Personal und zum Teil nicht erfüllbare Zielvorgaben zur Folge. “Die Kriterien, um überhaupt Bundesgelder aus der Art. 15a B-VG Vereinbarung zu bekommen, sind völlig praxisfern und müssen zurückgenommen werden – nicht erreichbare Zielvorgaben, überbürokratisierte Regelungen und zwanghaft anmutende Kontrollinstrumente sind nicht zielführend”, heißt es in der der APA vorliegenden Stellungnahme.