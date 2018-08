Kinderbetreuung: Gemeinden-Boss Riedl rechnet mit mehr Geld

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl rechnet damit, dass es für den Ausbau der Kinderbetreuung mehr als die bisher angekündigten 110 Millionen Euro geben könnte. Man sei in guten Gesprächen, so Riedl, der kommende Woche mit einem Abschluss rechnet. "Die Zeit drängt, die Gemeinden brauchen Planungssicherheit." Der bisherige Entwurf sei jedenfalls hinfällig.

“Die Entwürfe waren unzureichend. Das hat man eingesehen und begonnen, sie zu adaptieren”, sieht Riedl den bisherigen Entwurf seitens des Familienministeriums als “tot” an. “Wir haben Vorschläge gemacht, sind in guten Gesprächen und ich hoffe, dass es mehr Geld gibt”, so Riedl. Die Verhandlungen seien intensiv und: “Wir sind guter Dinge.”