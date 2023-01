Kinderaugen zum Strahlen gebracht: Ein sorgenloser Tag mit Pferden

Sieben ukrainische Kinder verbrachten vergangene Woche auf dem Hohenemser Rheinhof einen wunderschönen Nachmittag.

Die Kinder, die zusammen mit ihren Familien vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet waren, wurden am 24. Jänner 2023 auf den Hohenemser Rheinhof eingeladen: Der Reitclub Rheinhof Hohenems als Gastgeber unterstützte in Zusammenarbeit mit dem Hohenemser Integrationsreferat diesen Nachmittag ebenso wie Spender. Der noch junge Verein (www.rcrh.at) wurde 2019 zur Förderung des Nachwuchses im Pferdesport gegründet, lädt aber auch alle erwachsenen Pferdebegeisterten herzlich zum Training ein.