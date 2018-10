Kinder-Onko: Landesrat lädt Eltern zum runden Tisch

Ende Oktober treffen sich Landesrat Christian Bernhard und die Elterninitiative für den Erhalt der Kinderonkologie in Dornbirn, um die Zukunft der Krebsbehandlung für Kinder in Vorarlberg zu besprechen.

Für den 22. Oktober lädt Gesundheitslandesrat Bernhard die Elterninitiative zum runden Tisch ein, um die Zukunft der Kinderonkologie am Stadtkrankenhaus Dornbirn zu besprechen. Welche Lösung den Eltern präsentiert werden soll, ist noch nicht bekannt. Bis zuletzt liegt die Hoffnung der Betroffenen auf eine Zusammenarbeit mit der kinderonkologischen Abteilung in St. Gallen und einem vollen Erhalt der Behandlungsmöglichkeiten im Ländle.

Keine Kinder-Chemo in Vorarlberg

Die kinderonkologische Abteilung in Dornbirn sollte aufgrund der Vorgaben des Gesundheitsplans, nach dem in Dornbirn und Vorarlberg nicht ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden ist, der Universitätsklinik Innsbruck als Schwerpunktkrankenhaus angegliedert werden. Dies würde mit sich bringen, dass Chemotherapien nur noch in Innsbruck möglich gewesen wären, was den Widerstand der Elterninitiative weckte.