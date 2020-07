Kinder in Niederösterreich und Kärnten von Hunden gebissen

In Niederösterreich und Kärnten sind am Dienstag zwei Kinder von Hunden gebissen worden. In Grafenegg (Bezirk Krems) wurde ein Bub vom Hund der Familie, einem Staffordshire Terrier, ins Gesicht gebissen. Der Sechsjährige wurde laut Polizei schwer verletzt. In Döbriach am Millstätter See (Radenthein, Bezirk Spittal an der Drau) wurde ein 13-Jähriger vom Schäferhund der Familie in den Kopf gebissen.

Ein Notarzthubschrauber transportierte den Sechsjährigen ins Wiener SMZ Ost-Donauspital. Laut Polizei dürfte das Kind nach dem im Garten für den Vierbeiner abgelegten Futter gegriffen haben, als es zu der Attacke kam. Die Eltern hielten sich im unmittelbaren Nahbereich auf. Der Staffordshire Terrier ist laut Polizei "ordnungsgemäß gemeldet und auch ein Nachweis der erforderlichen Sachkunde für das Halten des Hundes liegt vor".

Der 13-jähriger Urlauberbub aus Deutschland wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Grad der Verletzungen war zunächst unklar. Der Hund war laut Polizei angekettet.