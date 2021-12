Kinder in der Krise und Lage auf der Intensiv

UNICEF Österreich Geschäftsführer Christoph Jünger und Dr. Wolfgang List, Leiter der Intensivstation LKH Feldkirch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

COVID-19 ist die schlimmste Krise für Kinder, die UNICEF in seiner 75-jährigen Geschichte erlebt hat, so das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in ihrem aktuellen Bericht. Die Pandemie stürzt 100 Millionen Kinder mehr in die Armut. Die Rechte der Kinder werden bedroht und die jahrzehntelangen Fortschritte in den Bereichen Gesundheit, Armut, Bildung, Ernährung, Kinderschutz und psychisches Wohlbefinden gefährdet. Über den Ernst der Lage spricht Marc Springer heute mit dem Geschäftsführer von UNICEF Österreich, Christoph Jünger in "Vorarlberg LIVE".