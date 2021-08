Kinder fanden tödlich verunglückten Vater

Drei minderjährige Kinder haben ihren daheim bei Reinigungsarbeiten tödlich verunglückten 51-jährigen Vater am Donnerstag in Enns im Bezirk Linz-Land gefunden. Er war durch einen Lichtdurchlass sechseinhalb Meter tief abgestürzt. Die Rettung versuchte den Mann zu reanimieren, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod feststellen, gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

Der Mann erledigte Reinigungsarbeiten auf einem Vordach zwischen dem Bauernhaus und einem Nebengebäude. Dabei dürfte er auf einen der drei Lichtdurchlässe gestiegen sein. Dieser brach und der 51-Jährige stürzte rund sechseinhalb Meter tief auf den Betonboden. Gegen Mittag suchten seine Kinder ihren Vater und fanden ihn regungslos am Bauch liegend unter dem Vordach. Eine Frau, die derzeit als Heimbetreuerin in dem Haushalt tätig ist, schlug Alarm. Die Rettung versuchte den 51-Jährigen zu reanimieren, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod feststellen.