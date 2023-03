Kinder der VS Schwefel besuchten die Stadtverwaltung

Am Dienstag, dem 14. März 2023, startete die 3b-Klasse der Volksschule Schwefel mit 21 Kindern zu einem Ausflug ins Rathaus, um die Verwaltung der Stadt Hohenems kennenzulernen. Begleitet wurden sie dabei von ihrer Lehrerin Lisa-Maria Winsauer und Dana Alic, der Elternvertreterin.

Im Sitzungszimmer des Rathauses begrüßte Sabine Schweiger die jungen Besucher, gab ihnen neben geschichtlichen Daten zum Rathaus auch die Einwohnerzahl und die Anzahl der verschiedenen Nationen, die in Hohenems leben, bekannt und klärte sie über die Tätigkeitsbereiche in den verschiedenen städtischen Abteilungen auf. Dann ging‘s ins Obergeschoss zum Rathauschef, der den Kindern auf ihre Fragen Rede und Antwort stand und ihnen Einblicke in seine tägliche Arbeit und die Aufgaben, die die Stadtverwaltung zu leisten hat, gewährte. Nach dem gemeinsamen Foto belohnte Bürgermeister Dieter Egger die Schüler mit einem Schokoriegel. Beim abschließenden Besuch im Trauungszimmer hatten die Kinder viel Spaß und Sabine Schweiger gab ihnen noch einige Informationen zum Aufgabenbereich des Melde- und Standesamtes und der Sozialabteilung mit auf den Weg. Mit einem Dankeschön für den Besuch, einem Lob für ihr Wissen und die aktive Mitarbeit und Fragestellung wurden die Kinder und deren Begleiterinnen dann verabschiedet.