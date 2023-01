Kind in Vietnam in Schacht gestürzt

Hunderte Arbeiter haben in Vietnam um die Rettung eines Zehnjährigen gekämpft, der in einen 35 Meter tiefen Schacht gefallen war. Der kleine Thai Ly Hao war nach Angaben der Einsatzkräfte am Samstag offenbar auf der Suche nach Altmetall in einen hohlen Betonpfeiler auf einer Brückenbaustelle im Süden des Landes gestürzt. "Wir tun, was wir können. Wir wissen nicht, wie es dem Buben geht", berichtete ein Retter namens Sau am Montag.

Laut Medienberichten versuchen Arbeiter, den Boden in der Umgebung zu lockern, um den hohlen Pfeiler aus der Erde ziehen zu können. Der Zustand des Kindes war demnach unklar. Obwohl ständig Sauerstoff in den Schacht gepumpt werde, habe der Bub aufgehört, mit den Rettern zu kommunizieren, berichtete die Zeitung "Tuoi Tre".