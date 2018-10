Kim Jong-un sieht Fortschritte in Gesprächen mit USA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sieht Fortschritte in den Gesprächen mit den USA und hofft auf ein baldiges, zweites Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump. Details sollen auf der Ebene von Regierungsbeamten ausgehandelt werden, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag den Machthaber von seinen Gesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Vortag in Pjöngjang.

Kim zeigte sich überzeugt, dass “früher oder später” ein “gutes Programm” für das zweite Treffen vorliegen werde. Der US-Außenminister Pompeo unterrichtete am Sonntag in Seoul Südkoreas Präsidenten Moon Jae-un und wollte am Montag nach Peking weiterreisen, um auch die chinesische Regierung über seine “guten, produktiven Gespräche” in Pjöngjang zu informieren. Dabei hat Kim nach Angaben des US-Außenministeriums auch ausländische Inspekteure zum Atomtestgelände Punggye-Ri eingeladen, um zu überprüfen, dass das Gelände im Mai wirklich “unumkehrbar unbrauchbar” gemacht worden ist.