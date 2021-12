Kilde Schnellster im zweiten Gröden-Training vor Striedinger

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat im zweiten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Gröden die Bestzeit aufgestellt, nur 29/100 Sekunden dahinter landete Otmar Striedinger auf dem zweiten Rang. Der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, am Mittwoch Schnellster, zeigte als Dritter (+0,38) erneut, dass mit ihm heuer auf der Saslong zu rechnen sein wird. Daniel Hemetsberger (7.) und Matthias Mayer (11.) kamen aus dem ÖSV-Team ebenfalls unter die ersten zwölf.

Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je einen Super-G (Freitag) und eine Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag, Montag) zwei Riesentorläufe.