Kika/Leiner: Anwaltskanzlei meldet Einigung zu Verkauf

Von den betroffenen Firmen gibt es zwar noch keine offiziellen Stellungnahmen, aber die Anwaltskanzlei Wolf Theiss meldet bereits eine Einigung über den Verkauf von Kika und Leiner an die Signa-Gruppe des Immobilieninvestors Benko.

“In einem Herzschlagfinale ist es der Steinhof-Gruppe am Donnerstag gelungen, mit rechtlicher Unterstützung durch Wolf Theiss das gewaltige Immobilienportfolio von Kika/Leiner in Österreich und einer Reihe von Ländern in Zentral- und Osteuropa an Rene Benko’s Signa-Gruppe zu verkaufen”, teilte die Kanzlei am Donnerstag knapp vor Mitternacht mit.