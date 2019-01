Kika/Leiner-Krise kam Lutz zugute

Die Möbelgruppe XXXLutz hat 2018 stark von der Krise bei Kika und Leiner profitiert. Das oberösterreichische Unternehmen hat das nach eigenen Angaben "erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte" hinter sich und den Gesamtumsatz auf 4,2 Mrd. Euro gesteigert - auch aufgrund zahlreicher Neueröffnungen. Die Gruppe sei aber auch flächenbereinigt gewachsen, so XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger.

XXXLutz hat im vergangenen Jahr mit seinen Möbelschienen XXXLutz, Mömax und Möbelix erneut expandiert. Insgesamt wurden 14 neue Einrichtungshäuser eröffnet, vor allem im Ausland. Neueintritte gab es in der Schweiz und in Rumänien. Damit stieg die Anzahl der Möbelhäuser insgesamt auf 260, in denen über 22.000 Personen beschäftigt werden. Die Übernahme des deutschen Möbeldiskonters Poco wurde im Dezember 2018 fixiert. Poco machte zuletzt mit 123 Einrichtungshäusern und fast 8.000 Mitarbeitern in Deutschland einen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro.