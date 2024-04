Kiffer-Gesetz in Deutschland: Das hat die Vorarlberger Polizei jetzt vor

Um den Sicherheitsstandards in Vorarlberg gerecht zu werden, plant die Polizei verschärfte Maßnahmen und Kontrollen, insbesondere gegen Suchtgift-beeinträchtigte Lenker nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland.

Polizeiliche Maßnahmen

So hoch sind die Strafen

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg appelliert an die Verkehrsteilnehmer:innen, sich an die schwerwiegenden Konsequenzen einer Suchtgiftbeeinträchtigung am Steuer zu erinnern und keinesfalls nach einem allfälligen Drogenkonsum in Deutschland ein Fahrzeug zu lenken – weder in Deutschland, noch in Österreich oder sonst wo. Die Strafen hierfür sind empfindlich und können schwerwiegende Konsequenzen für das weitere persönliche Leben nach sich ziehen, z.B. dauerhafter Verlust einer Lenkberechtigung. Darüber hinaus sind suchtgiftbeeinträchtige Lenker eine enorme Gefahr im Straßenverkehr.