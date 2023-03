Kiew will laut Wagner-Chef Söldner-Gruppe isolieren

Die Ukraine plant nach Darstellung des Chefs der russischen Söldner-Gruppe Wagner Ende März oder Anfang April eine Großoffensive. Ziel Kiews sei es, seine Kämpfer vom größeren Teil der regulären russischen Streitkräfte in der Ostukraine zu trennen, schrieb Jewgeni Prigoschin in einem am Montag veröffentlichten Brief an Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Dieser solle alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Isolierung von den Hauptstreitkräften zu verhindern, hieß es.

Ansonsten wären "negative Konsequenzen für den militärischen Sondereinsatz" die Folge. Die russische Führung benutzt diese Bezeichnung für den Ukraine-Krieg. Prigoschin fügte dem Brief nach eigener Darstellung Einzelheiten des ukrainischen Plans und einen eigenen Vorschlag für Gegenmaßnahmen hinzu. Diese wurden nicht veröffentlicht.

Woher Prigoschin seine Informationen bezog, wurde nicht bekannt. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

Es ist das erste Mal, dass Prigoschin ein derartiges Schreiben an den russischen Verteidigungsminister veröffentlicht, den er wiederholt öffentlich kritisiert hat. Früheren unbestätigten Angaben von Prigoschin zufolge kontrolliert Wagner einen Teil der hart umkämpften Stadt Bachmut. Die Söldner-Organisation hat auch Häftlinge für die Kämpfe in der Ukraine angeworben.