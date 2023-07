Kiew meldete weitere Fortschritte bei Gegenoffensive

Die Ukraine hat weitere Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen gemeldet. Die vergangenen Tage seien "besonders erfolgreich" gewesen, erklärt der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, auf Twitter. In der aktuellen Phase gehe es um "die maximale Zerstörung von Truppen, Ausrüstung, Treibstoffdepots, Militärfahrzeugen, Kommandoposten, Artillerie und Luftabwehrkräften der russischen Armee."

Das britische Verteidigungsministerium berichtete am Dienstag, dass die Russen teils erfolgreich gewesen seien, die ukrainische Gegenoffensive in ihren Anfängen zu verlangsamen. Das sei vor allem durch den massiven Einsatz von Anti-Panzer-Minen gelungen. "Nachdem der ukrainische Vorstoß verlangsamt wurde, hat Russland versucht, gepanzerte Fahrzeuge mit unbemannten Einweg-Angriffsdrohnen, Kampfhubschraubern und Artillerie zu treffen", hieß es im täglichen Geheimdienstbericht aus London. Allerdings würden die Besatzer unter entscheidenden Schwächen leiden. Die Einheiten seien ausgedünnt und es fehle an Artillerie-Munition.