Kids stärken mit #go.strong

Wer achtet schon auf die fallenden Blätter von den Bäumen, auf das eigene Atmen oder das Gezwitscher eines Vogels? Zu beschäftigt mit dem Alltag bleibt meist keine Zeit für solchen „Firlefanz“ und doch sind es genau diese Momente der Achtsamkeit, die wirklich zufrieden machen

Das Projekt „#go.strong – Kraftvoll ins Leben“ zur Resilienzstärkung von Kindern und Jugendlichen, zielt auf diese Achtsamkeit ab und startet nun nach einiger Vorlaufszeit in zwei Lerncafés der Caritas und der Berufsvorschulklasse der ASO Götzis.

In einer Zeit, in der Kinder und Jugendliche vermehrt mit Stress und Überforderung in ihrem schulischen Alltag konfrontiert sind, rückt das Thema der Resilienzstärkung immer mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Unter dem Motto “#go.strong – kraftvoll ins Leben” startet die youngCaritas Vorarlberg daher ein FGÖ-gefördertes Projekt, das darauf abzielt, Kinder und Jugendliche zu stärken und sie auf dem Weg zu einer gesunden, emotionalen Entwicklung zu begleiten.

Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft

Im WirkRaum Dornbirn fiel kürzlich der Startschuss für im Rahmen einer kleinen Veranstaltung. „Die heutige Jugend sieht sich mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert und wir sind fest davon überzeugt, dass die Stärkung der Resilienz bei Kindern und Jugendlichen der Schlüssel zu einer gesunden und widerstandsfähigen Gesellschaft ist. Dieses Projekt zielt darauf ab, jungen Menschen die Werkzeuge und Fähigkeiten an die Hand zu geben, um besser mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen“, freut sich Caritasdirektor Walter Schmolly über das Projekt, das von der youngCaritas künftig in zwei Lerncafés und in einer Schule durchgeführt wird.

Auch Sabine Fulterer, Leiterin der youngCaritas, kennt die Probleme der heutigen Schüler*innen ganz genau: “Die Zunahme von Stress und Überforderung bei den Schülerinnen und Schülern ist besorgniserregend. Daher fühlen wir uns verpflichtet, in unseren Lerncafés nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch die emotionale und mentale Stärke der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Wir glauben an die Kraft junger Menschen und setzen uns dafür ein, diese gerade bei jenen Kindern und Jugendlichen zu fördern, die es nicht immer einfach haben, sich in einer sich ständig verändernden Welt zu behaupten und zu gedeihen.“