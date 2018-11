Kickls Antiterror-Verhaltenstipps kosteten 365.000 Euro

365.000 Euro ließ es sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kosten, den Bürgern mitzuteilen, wie man sich im Fall von Amok oder Terror verhalten sollte - auch wenn er bei der Präsentation im August selbst betonte, dass es keine Hinweise auf Anschläge gibt. Den größten Brocken davon bekamen die Boulevardblätter "Kronen Zeitung" und "Österreich", ergab die Beantwortung einer NEOS-Anfrage.

In diesen Zeitungen wurde um jeweils rund 100.000 Euro inseriert, auch in den “Vorarlberger Nachrichten”, den “Salzburger Nachrichten”, der “Tiroler Tageszeitung”, der “Kleinen Zeitung”, den “OÖ Nachrichten” und in “Heute” gab es Einschaltungen, außerdem in den beiden von Christian W. Mucha herausgegebenen Branchenblättern “ExtraDienst” und “FaktuM”. In Summe kosteten die Print-Inserate rund 346.695 Euro, antwortete Kickl auf die schriftliche Anfrage der NEOS. Dazu kamen Online-Inserate auf oe24.at, diepresse.com, krone.at und heute.at um zusammen 13.079 Euro.