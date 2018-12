Kickl zieht eine durchaus positive EU-Vorsitzbilanz

Im Dezember ist Bilanz-Zeit. Auch über den zu Ende gehenden österreichischen EU-Ratsvorsitz. Für Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine klare Bilanz: "Impulsgeber, Trendsetter, Vorreiter" sei man gewesen, gab sich Kickl am Montag zufrieden. Vor allem in der Asyl- und Migrationspolitik sei es gelungen, den "Modus" der EU "von Reaktion zu Prävention" zu ändern - eine "kopernikanische Wende".

Was er damit meint, machte Kickl in seiner Bilanzpressekonferenz immer wieder am Begriff der “Zwangsverteilung” fest. In dieser “Sackgasse” einer angestrebten fairen Verteilung der in der EU angekommenen Flüchtlinge und Migranten habe sich die Union seit dem großen Flüchtlingsansturm 2015 verrannt, obwohl “dieser Ansatz die Völker Europas mehr und mehr auseinander treibt”. Mit dem Fokus auf den Außengrenzschutz, der Schließung von innereuropäischen Flüchtlingsrouten und der Bekämpfung des Schlepperwesens sei man auf dem Weg, “das, was in den Herzen der Menschen schon lang drin ist, auch in die Köpfe der Politik hineinzubringen”.