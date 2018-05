Kickl will mit eindeutigen Signalen neue Migration vermeiden

Angesichts der wachsenden Sorge vor steigenden Asylzahlen hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) erneut rasche Maßnahmen und "eindeutige Signale nach außen, um neue Migrationsbewegungen über Routen am Balkan zu vermeiden", gefordert. Mit seinen Kollegen aus den betroffenen Westbalkanländern habe er sich deshalb auf einen "Fahrplan" geeinigt, teilte Kickl der APA am Mittwoch mit.

Über operative Maßnahmen werde am 6. Juni bei einem Treffen der Polizeichefs der insgesamt neun Staaten in Brdo in Slowenien beraten. Grundlage solle der 2017 in Wien vereinbarte zivil-militärische Aktionsplan zur Kontrolle der Balkanroute bilden. Am 7. Juni ist dann ein Sondertreffen in Sarajevo zur “politisch-strategischen Abstimmung zu den vorbereiteten Handlungsoptionen” geplant. Bei der Ministerkonferenz des “Forum Salzburg” am 14. und 15. Juni in Bukarest wolle man weitere mitteleuropäische Partner ins Boot holen, teilte der Innenminister mit.