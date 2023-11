Kickl wiederholt Forderung nach "Asylstopp"

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den Mittwochvormittag genutzt, um sich in einer Pressekonferenz einem blauen Kernthema zu widmen: der Migration. Neben den Forderungen nach einem "Asylstopp" und einer "Festung Österreich" war aber auch Zeit, erneut eine Entschuldigung für die "Opfer des Lockdowns für Ungeimpfte" zu fordern.

Angekündigte Initiativen der Volkspartei seien insofern unglaubwürdig und "Wählerbetrug", als diese je näher eine Wahl rücke, immer mehr werden würden. Der Debatte um einen "Asylkodex", ins Spiel gebracht vom Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), könne Kickl nichts abgewinnen, sei Wallner doch "einer der schlimmsten Bremser" und während der türkis-blauen Regierung in Migrationsfragen "einer meiner ärgsten Feinde aufseiten des Koalitionspartners" gewesen, so Kickl.

Vergangene Obergrenzen seien immer übertroffen worden, außer in den Jahren 2018 und 2019, in denen er als Innenminister fungierte. Diese "für die Bevölkerung so positive Entwicklung" sei eine "österreichische Eigenproduktion der FPÖ" gewesen, die Kickl sich wieder herbeisehnt. Es könne in Österreich auch keine Asylanträge geben, außer aus einem Nachbarland. "Für Afghaner, Syrer und Marokkaner sind wir nicht zuständig. Die Zuständigkeit liegt im nächstgelegenen sicheren Land."