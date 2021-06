Kickl machte auf 1.361 Meter Höhe Corona-Selbsttest

Einen Corona-Selbsttest auf 1.361 Meter Seehöhe musste am Dienstag FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl machen. Er wanderte gemeinsam mit FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und rund 30 Sympathisanten und Funktionären auf der Rax. Auf der Waxriegelhütte war - für einige vielleicht überraschend - ein negativer Coronatest vorzulegen, der gleich vor Ort durchgeführt werden musste, auch von Kickl selbst.

Kickl machte bereitwillig mit und gestand, sich regelmäßig testen zu lassen. Man komme ja ohne Test in kein Studio mehr rein. "Das verbinde ich meistens mit dem Friseurbesuch", so Kickl. Er überraschte auch mit der Ansage, eine Corona-Impfung für sich nicht völlig auszuschließen. Er wolle aber noch zuwarten und "sich das anschauen". "Ich bin kein Impfgegner. Ich habe einige Impfungen, etwa Zecke und Tetanus. Was mich stört ist der Exhibitionismus; dass man sich überall erklären muss", sagte er zur APA.