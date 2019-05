Kickl legt sich fest: Misstrauensvotum gegen Kurz

Die FPÖ wird dem Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zustimmen. Darauf legte sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Tageszeitung "Österreich" fest. FPÖ-Chef Norbert Hofer hatte das am Montagabend noch offen gelassen. Mit den Stimmen der SPÖ droht Kurz damit die Abwahl durch das Parlament.

“Kurz hat sich in eine Sackgasse manövriert und vielleicht nicht damit gerechnet, dass wir Freiheitliche eben nicht Regierungsämter mit aller Macht verteidigen wie andere”, so der scheidende Innenminister.

Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) sagte unterdessen am Dienstag aufgrund der innenpolitischen Turbulenzen seine Teilnahme am EU-Rat in Brüssel ab. Noch am Montag war Blümels Teilnahme trotz der geplatzten Koalition angekündigt worden.