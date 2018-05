Kickl lässt Gridling BVT reformieren

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) lässt den Verfassungsschutz reformieren. Eher überraschend ist, dass die Leitung der dafür eingerichteten Arbeitsgruppe von BVT-Chef Peter Gridling übernommen wird. Dieser war erst vergangene Woche auf seinen Posten zurückgekehrt, nachdem das Bundesverwaltungsgericht seine Suspendierung durch das Innenministerium zurückgenommen hatte.

Details, wie der Verfassungsschutz künftig genau aufgestellt sein soll, wurden am Dienstag noch nicht genannt. Die Linie wurde von Kickl aber bereits vorgegeben. Der Fokus solle künftig auf der eigentlichen Kernaufgabe, Nachrichtendienst bzw. Vorfeldaufklärung, liegen, sagte der Minister. Damit sollten auch die Aktivitäten von BVT und Bundeskriminalamt besser abgegrenzt bzw. abgestimmt werden. Gridling begrüßte diesen Grundsatz ausdrücklich, würden strafrechtlichen Ermittlungen doch viele Ressourcen des BVT binden.

Keinesfalls wird es laut Kickl zur manchenorts befürchteten Zusammenlegung der Geheimdienste von Exekutive und Heer kommen. Allerdings will der Ressortchef darauf drängen, dass erhaltene Informationen besser gemeinsam genützt werden. Ob Gridling am Ende des Prozesses weiter an der Spitze der dann neuen Behörden stehen wird, ließ der Innenminister offen.