Kickl glaubt an Regierungsauftrag durch Van der Bellen

Herbert Kickl geht davon aus, dass ihn Bundespräsident Alexander Van der Bellen trotz anderslautender Signale im Fall eines freiheitlichen Wahlsieges mit der Regierungsbildung beauftragen würde. Alles andere wäre ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, sagte der FPÖ-Chef Donnerstagabend beim "C3 Business Talk" - "und ich glaube nicht, dass er es darauf ankommen lassen wird". Erneut gab Kickl das Ziel einer Zweierkoalition im Bund mit seiner Partei an der Spitze aus.

Zu Koalitionspräferenzen hielt sich Kickl weiterhin bedeckt. "Für mich ist jede Partei regierungsfähig, die den Einzug in den Nationalrat schafft", meinte er nur. Rachegefühle gegen den ehemaligen Koalitionspartner ÖVP habe er nicht. Vielmehr lerne man aus Enttäuschungen, was auch bei den Regierungsverhandlungen in Niederösterreich nützlich gewesen sei, denn "ich habe gelernt, dass die ÖVP eine Sprache am besten versteht. Und das ist die Sprache der Macht".