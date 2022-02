Kickl erneut wegen Missachtung der Maskenpflicht angezeigt

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl sieht sich abermals wegen einer offenbaren Missachtung der Maskenpflicht bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen Anfang Jänner in Innsbruck mit einer Verwaltungsanzeige konfrontiert. Ein Polizeisprecher bestätigte der APA einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Montagsausgabe). Kickl war schon mehrmals mit derartigen Verwaltungsanzeigen konfrontiert.

Für Kickl ist es nicht das erste Mal, dass er wegen Nichteinhaltung von Coronamaßnahmen belangt werden soll. Erst im Mai hatten die Behörden die Aufhebung der Immunität des FPÖ-Klubchefs beantragt, weil er bei einer Kundgebung am 11. Dezember am Heldenplatz keine Maske getragen hatte. Im April des vergangenen Jahres wurde Kickl "ausgeliefert", weil er bei einer Kundgebung in Wien am 6. März gegen die Coronaregeln verstoßen hatte.