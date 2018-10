Kickl bekräftigt Skepsis gegenüber UNO-Migrationspakt

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat die Skepsis der türkis-blauen Regierung gegenüber dem UNO-Migrationspakt bekräftigt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ungarischen Amtskollegen Sandor Pinter nannte Kickl am Montag die "Fremdbestimmung", die vom Vertrag ausgehen könnte. Pinter sagte, dass sich Ungarn nicht vorschreiben lassen wolle, wie mit Migration umgegangen werde.

Der Innenminister bezeichnete Ungarn als wichtigen Partner, um einen Paradigmenwechsel in der Asyl- und Migrationspolitik in Europa voranzutreiben. Im Mittelpunkt von Kickls Arbeitstreffen mit Pinter standen der Ausbau der berittenen Polizei, die Asylpolitik und der UNO-Migrationspakt. Das Treffen sei ein Ausdruck der Verbundenheit und der guten bilateralen Zusammenarbeit, waren sich beide einig.

Ausführlich besprochen wurden die zwei Polizeipferde, die Ungarn Österreich schenkt. Zusätzlich werde Ungarn Experten zur Verfügung stellen, um die Aufstellung der berittenen Polizei in Österreich zu unterstützen. Die berittene sei in Ungarn sehr beliebt und sei ein Zeichen für “Zuverlässigkeit und Sicherheit”, sagte Pinter. Besonders gute Erfahrung hätte man etwa im Grenzschutz, in ländlichen Gebieten oder in der Abschreckung von Hooligans bei Fußballspielen gemacht. Die Pferde, die aus einem “traditionsreichen Gestüt” kommen, seien ein Symbol für die lange gemeinsame Vergangenheit und für die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, sagte Kickl.